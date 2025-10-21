В Україні значно здорожчали важливі для дітей продукти: про що йдеться

Молочні продукти / © DepositPhotos

З настанням осені ринок молочної продукції в Україні зазнав помітних змін. Виробники повідомляють про збільшення попиту, водночас ціни на молочні продукти знову почали зростати.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

З початком навчального року та першими прохолодними днями українці традиційно починають більше споживати молоко та молочні продукти. Цей рік не став винятком, хоча збільшення попиту поки що не таке значне, як це спостерігалося до початку повномасштабної війни. Проте виробники сиру та цільномолочної продукції констатують певне зростання обсягів продажів.

Разом із підвищенням попиту відбувається і подорожчання продукції. У жовтні більшість виробників підняли ціни на молочні товари в середньому на 5%. Востаннє вони переглядалися близько шести місяців тому. Представники галузі пояснюють подорожчання зростанням витрат на виробництво та загальною інфляцією в країні — за даними Держстату, у серпні вона сягнула 13,2%.

Не залишилося осторонь і сире молоко: його вартість з середини літа підвищилася на 9%. Експерти молочної переробної галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочні продукти можуть збільшитися ще як мінімум на 5%, відображаючи загальні економічні тенденції та сезонне зростання попиту.

Таким чином, українські споживачі вже відчувають наслідки сезонних змін у молочній галузі: підвищений попит разом із зростанням цін створює додатковий фінансовий тиск на домогосподарства, а виробники готуються до подальшого подорожчання продукції.

