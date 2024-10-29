В Україні значно здорожчає популярна крупа: аграрії підняли ціни на сировину майже вдвічі

Очікується, що у магазинах гречана крупа здорожчає до 37-40 гривень за кг.

В цьогорічному сезоні в Україні майже вдвічі зросли ціни на гречане зерно. Очікується, що незабаром підскочать і ціни на гречану крупу на полицях магазинів.

Про це розповіла директорка крупозаводу “Озерянка” Анна Босюк в коментарі для "Укрінформ".

“Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки тогорічного врожаю гречки, і фермери його притримують, очікують на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тисяч гривень за тонну, то зараз – це вже орієнтовно 15 тисяч гривень за тонну”, – зауважила Босюк.

Вона додала, що кінцеві споживачі відчують зміни трохи згодом, адже магазини не можуть миттєво відреагувати на підняття ціни, бо зараз реалізують залишки, що були придбані за старою ціною. Втім нові партії гречаної крупи вже будуть продаватися дорожче.

“Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн”, – пояснила директорка заводу.

Анна Босюк також заспокоїла, що попри попередні прогнози гречаної групи вистачить як для внутрішнього споживання, так і для експорту.

Видання зазначає, що на кінець жовтня в Україні майже повністю (на 98%) зібрали врожай гречки. Було зібрано 126,9 тисячі тонн, що виявилось трохи вище очікувань. Втім, це не зрівняється з рекордним врожаєм гречки минулого року. Завдяки збільшенню посівів та високій врожайності 2023 року вдалося зібрати 207,5 тисяч тонн.

Нагадаємо, цього року аграрії скоротили площі посівів гречки, крім того, погода не була сприятливою для врожаю. Тому гречка вже восени може зрости у ціні.

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