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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні значно зростуть тарифи на воду — експерт назвав точний час

У переважній більшості міст України у липні тарифи на постачання холодної води та водовідведення суттєво зростуть.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
За воду доведеться платити більше

За воду доведеться платити більше / © Pexels

Нові тарифи на воду можуть запровадити у великих містах України до кінця літа.

Такий прогноз у коментарі «Фокусу» озвучив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, про підвищення тарифів уже повідомили в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Дрогобичі, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді та інших містах.

«Однозначно тарифи вже підвищили або підвищать буквально найближчими місяцями. Я думаю, до кінця літа масове підвищення тарифів буде в більшості великих міст», — сказав Попенко.

Зазначимо, спроба підвищити тариф на воду під час війни вже була — рівно три роки тому, у липні 2023 року. Тоді таке рішення ухвалила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), бо на той час саме вона затверджувала тарифи для водоканалів у містах із населенням понад 100 тисяч.

Тоді ціни на послуги 34 водоканалів від 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Президент Володимир Зеленський та тодішній прем’єр Денис Шмигаль розкритикували це рішення НКРЕКП, запевнивши, що його не узгодили з урядом.

Оскільки центральна влада більше не встановлює тарифи, у кожному місті чи регіоні вони можуть відрізнятися. Ціна залежить не лише від фінансових можливостей громади, а й від технічних особливостей подання води, зокрема, протяжності мереж.

Тому ситуація дуже різна. Навіть нові тарифи суттєво різняться в містах.

Комуналка в Україні — останні новини

В Україні змінили правила перерахунку платіжок за тепло та гарячу воду під час надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ударів по інфраструктурі.

Також від 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.

Тим часом у газопостачальній компанії «Нафтогаз України» змінились правила розрахунку за природний газ. Тепер клієнтам для оплати за спожите блакитне паливо можна користуватися застосунком КУБ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
228
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