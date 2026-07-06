За воду доведеться платити більше / © Pexels

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Нові тарифи на воду можуть запровадити у великих містах України до кінця літа.

Такий прогноз у коментарі «Фокусу» озвучив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, про підвищення тарифів уже повідомили в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Дрогобичі, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді та інших містах.

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«Однозначно тарифи вже підвищили або підвищать буквально найближчими місяцями. Я думаю, до кінця літа масове підвищення тарифів буде в більшості великих міст», — сказав Попенко.

Зазначимо, спроба підвищити тариф на воду під час війни вже була — рівно три роки тому, у липні 2023 року. Тоді таке рішення ухвалила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), бо на той час саме вона затверджувала тарифи для водоканалів у містах із населенням понад 100 тисяч.

Тоді ціни на послуги 34 водоканалів від 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Президент Володимир Зеленський та тодішній прем’єр Денис Шмигаль розкритикували це рішення НКРЕКП, запевнивши, що його не узгодили з урядом.

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Оскільки центральна влада більше не встановлює тарифи, у кожному місті чи регіоні вони можуть відрізнятися. Ціна залежить не лише від фінансових можливостей громади, а й від технічних особливостей подання води, зокрема, протяжності мереж.

Тому ситуація дуже різна. Навіть нові тарифи суттєво різняться в містах.

Комуналка в Україні — останні новини

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