Загалом в Україні налічується 478 масових власників компаній / © Credits

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Станом на жовтень 2026 року в Україні налічується 478 масових засновників, кожен з яких володіє або є бенефіціаром щонайменше 50 юридичних осіб. Абсолютним рекордсменом став киянин, на якого зареєстровано майже 6 тисяч компаній.

Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот».

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Понад чверть масових засновників зареєстровані у столиці (131 особа). Далі за кількістю йдуть Київщина (34), Дніпропетровщина (27), Донеччина (24) та Харківщина (18).

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До десятки найбільших власників бізнесу за кількістю юридичних осіб увійшли:

Віталій Павлович Ільницький, на якого зареєстровано 5 889 підприємств.

На другому місці з більш ніж двократним відривом перебуває Руслан Петрович Мерзляков із Донецька, якому належить 2 221 компанія.

Третю сходинку посідає Владислав Анатолійович Мельохін із Києва (858 компаній), четверту — Андрій Вікторович Пуя із Зінькова на Полтавщині (799 компаній), а замикає першу п’ятірку киянка Катерина Валеріївна Дорошенко (674 компанії).

До першої десятки масових власників також увійшли Валерій Іванович Ільєнко (637), Юрій Сергійович Пухир (571), Андрій Анатолійович Сосонний (525), Тетяна Анатоліївна Свиридюк (455) та Валерій Павлович Малахов (408).

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Раніше ми писали про те, що діяльність шахрайських колцентрів в Україні перетворилася на кримінальний бізнес із мільярдними прибутками, який масово ошукує людей як усередині країни, так і далеко за її межами.

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