В Україні знижено міжбанківську комісію за платіжними картками

В Україні знижено міжбанківську комісію за платіжними картками

Міжнародні платіжні системи Visa та Masterсard запроваджують зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету.

Від 26 листопада 2021 року Visa та Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні до рівня 1,2%.

Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку України.

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“Передумовою зниження комісій стало надання Антимонопольним комітетом України 11 листопада 2021 року відповідного дозволу компаніям Mastercard та Visa на узгоджені дії у вигляді зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій”, - йдеться у повідомленні регулятора, який отримав відповідні підтвердження від регіональних представників згаданих компаній.

У прес-релізі компанії Mastercard повідомили, що подальше зниження граничних ставок інтерчейндж відбудеться у липні 2022 та 2023 років, відповідно до наступного графіку, погодженого АМКУ:

від 26.11.2021 – не більше 1,20%;

від 01.07.2022 – не більше 1,00%;

від 01.07.2023 – не більше 0,90%.

"Нові розміри міжбанківських ставок поширюються на безготівкові операції за картками Mastercard в Україні у торгово-сервісній мережі, як у фізичних торгових точках, так і в електронній комерції, для фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України у січні-жовтні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 47% - до 58,4 млрд грн.

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