В Україні знизилися ціни на популярні овочі та фрукти: чим варто запастися

Збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення.
Ціни в Україні на такі продукти, як капуста, картопля, гарбузи, огірки, ріпчаста цибуля, а також деякі цитрусові знизилися.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
так, огірки подешевшали вперше за півтора місяці. Їх зараз продають за 90-110 грн/кг, хоча тижнем раніше огірки коштували 100-125 грн/кг.
Також на тлі низького попиту знизилася нижня цінова межа і оптова вартість ріпчастої цибулі – до 10 грн (минулого тижня було 13 грн/кг).
Така ж ситуація і з картоплею – нижня цінова межа впала з 22 до 20 грн.
Український гарбуз теж здешевшав. Його зараз продають по 15-10 грн/кг, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 17-25 грн/кг.
Пекінська капуста здорожчала з 30-35 грн/кг до 38-40 грн/кг, а цвітна подешевшала з 90-110 грн/кг до 70-100 грн/кг.
Здешевшала зелень: кріп коштує 100-150 грн/кг, а салат – 40-80 грн/кг.
Ціни на апельсини знизилися від 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, а лимони коштують зараз 53-60 грн/кг.
Нагадаємо, раніше експерти попередили про "космічні" ціни на окремі продукти.
Читайте також: