В Україні знизилися ціни на популярні овочі та фрукти: чим варто запастися

Збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення.

Ціни в Україні на такі продукти, як капуста, картопля, гарбузи, огірки, ріпчаста цибуля, а також деякі цитрусові знизилися.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

так, огірки подешевшали вперше за півтора місяці. Їх зараз продають за 90-110 грн/кг, хоча тижнем раніше огірки коштували 100-125 грн/кг.

Також на тлі низького попиту знизилася нижня цінова межа і оптова вартість ріпчастої цибулі – до 10 грн (минулого тижня було 13 грн/кг).

Така ж ситуація і з картоплею – нижня цінова межа впала з 22 до 20 грн.

Український гарбуз теж здешевшав. Його зараз продають по 15-10 грн/кг, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 17-25 грн/кг.

Пекінська капуста здорожчала з 30-35 грн/кг до 38-40 грн/кг, а цвітна подешевшала з 90-110 грн/кг до 70-100 грн/кг.

Здешевшала зелень: кріп коштує 100-150 грн/кг, а салат – 40-80 грн/кг.

Ціни на апельсини знизилися від 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, а лимони коштують зараз 53-60 грн/кг.

Нагадаємо, раніше експерти попередили про "космічні" ціни на окремі продукти.

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