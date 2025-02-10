В Україні знизяться ціни на більшість ліків: подробиці важливих змін

Українські аптечні ритейлери об'єдналися для того, щоб знизити ціни на ліки.

В Україні найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про доступність ліків, яка має на меті знизити їхню вартість на всіх етапах — від виробника до споживача. Аптеки закликають виробників і дистриб’юторів приєднатися до ініціативи та знижувати ціни.

Про це повідомила Аптечна професійна асоціація України.

"Зі свого боку, ГС "АПАУ" направила до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, підписану учасниками Асоціації 10.02.2025, чим останні пропонують здійснити зниження вартості лікарських засобів, а саме застосувати пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію", — йдеться у повідомленні.

Метою підписаної Декларації є забезпечення доступності ліків для українців через зниження їхньої вартості на всіх етапах.

Основні положення підписаної Декларації

Національні виробники знизять відпускні ціни на всі ліки, що реалізуються в Україні, порівняно з цінами станом на 1 січня 2025 року.

Дистриб’ютори зменшать гуртові ціни, застосовуючи пропорційну знижку на націнку виробника.

Аптеки зобов’язуються знизити роздрібні ціни, пропорційно зменшуючи свою націнку на ліки, що постачаються зі знижкою.

Підписанти Декларації зобов’язуються знизити вартість вітчизняних ліків для споживачів, запобігти прихованому підвищенню цін і забезпечити рівномірний розподіл ліків в Україні. У разі порушення зобов’язань учасники можуть звертатися до асоціацій та регуляторів. Декларація набирає чинності від 1 березня 2025 року.

Представники аптек "Аптека 9-1-1", "Бажаємо Здоровʼя", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня" і "Аптека Подорожник" підтримали заклик президента щодо зниження цін на ліки. Декларація відкрита для приєднання всіх учасників фармринку, які підтримують прозоре ціноутворення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових кроків щодо фінансової стійкості України, зокрема щодо цін на ліки.

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