Виплати можуть зрости

В Україні можуть переглянути частину пенсій і збільшити їхній розмір — йдеться про скасування обмежень для так званих «високих» виплат.

Про це пишуть «Українські новини».

Відповідний законопроєкт №15090-1 подали на розгляд Верховної Ради України. Документ передбачає зміни до законодавства щодо пенсійного забезпечення військових і деяких інших категорій.

Ініціатива передбачає скасування знижувальних коефіцієнтів для пенсій, що перевищують десять прожиткових мінімумів (2026 року — 25 950 гривень), а також їхній перерахунок.

Зараз до таких виплат застосовується коефіцієнт 0,5, через що фактична сума пенсії зменшується.

Зміни стосуватимуться не всіх пенсіонерів, а насамперед військових, осіб силових структур та членів їхніх сімей.

Автори законопроєкту заявляють, що таким чином хочуть припинити практику зменшення пенсій, яку вважають незаконною.

У разі ухвалення закону обмеження на розмір пенсій можуть скасувати, а виплати перерахувати незалежно від дати звільнення зі служби.

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво.