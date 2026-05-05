В Україні знову можуть зрости ціни на пальне: експерт розповів наскільки

АЗС / © Pixabay

Реклама

Найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору через світове подорожчання та зменшення прибутковості роздрібних мереж.

Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, подорожчання цілком відповідає ринковим реаліям та нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету.

Реклама

«Ціни будуть підростати. До речі, це повністю відповідає нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету орієнтуватись на ринкові фактори. Сьогодні вони вказують на необхідність зростання цін. Чи це відбудеться? Не факт, що вся пружина випрямиться», — зазначив Куюн.

Він пояснив, що ринок наразі перебуває під жорстким пресингом уряду в особі компанії «Укрнафта». Найбільша мережа виконує урядове доручення і торгує без прибутку, що має стримувальний ефект для всього ринку.

Аналітик навів конкретні цифри, які свідчать про складну ситуацію для операторів. У квітні світові котирування бензину зросли на 137 доларів за тонну, що в еквіваленті становить 4,5 гривні за літр.

Водночас вартість пального на українських колонках залишилася незмінною. Внаслідок цього різниця між гуртовою та роздрібною ціною бензину критично скоротилася — до 2 гривень.

Реклама

«Як вже зрозуміло, це мінус, при тому дуже довгий. Протягом 2025 року спред складав 9 грн/л, зараз 2», — наголосив експерт.

Аналогічна тенденція спостерігається і на ринку дизельного пального. Станом на 1 травня гуртова ціна дизелю в середньому становила 83 гривні за літр, тоді як на АЗС його продавали по 88 гривень.

«У 2025 році різниця складала 8,40 грн/л, зараз — 5. Відхилення 3,4 грн/л», — зауважив Куюн.

Крім того, скоротилася різниця між митною вартістю пального та цінами на стелах. Якщо у лютому цей показник для бензину становив 292 долари за тонну, а для дизелю — 238 доларів, то вже у квітні цифри впали до 177 та 167 доларів відповідно.

Реклама

«У перерахунку на гривні це трохи менше 6 грн/л. З них мінімум 3 грн/л — витрати на збут, а ще 2 — транспортування від кордону», — пояснив директор.

Попри фінансові труднощі операторів ринку та ймовірне зростання роздрібних цін, ситуація із забезпеченням пальним в Україні залишається стабільною і контрольованою.

«Єдине, що не викликає питань, це наявність ресурсу — пального всіх марок більш ніж достатньо», — підкреслив експерт.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, колишній очільник МЗС України Павло Клімкін попередив, що відбудеться друга хвиля здорожчання пального. Основним чинником, що впливає на ціну бензину та дизельного палива, є вартість нафти на світових ринках.

Реклама

Також, за оцінками Нацбанку, прямий вплив від здорожчання пального може становити від 0,5 до 1 в.п. У контексті здорожчання пального не менш суттєвими є вторинні ефекти. Вони відображають вплив глобальної паливної кризи на ланцюг виробництва маси товарів.

Наслідки цього впливу можуть бути значно більшими, ніж зараз. У результаті інфляція 2026 року може бути на 1,5–2,8% вищою.

Новини партнерів