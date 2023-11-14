В Україні знову підскочили ціни на пальне: яка ситуація на АЗС

На українських АЗС знову зросла вартість пального. Останні кілька тижнів цінники на стелах зростали майже щодня.

Про це йдеться на сайті Auto.ria.

Які ціни на пальне 14 листопада

Станом на 14 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,33 грн/л;

А-95 — 55,34 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л;

дизельне пальне — 55,60 грн/л;

скраплений газ — 33,50 грн/л.

Ціни ОККО та WOG:

Найдорожче на АЗС SOCA пальне "Євро-95" та А-95 — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л. Тоді як найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

"Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на пальне: економіст назвав причини і розповів, коли вартість зменшиться.

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