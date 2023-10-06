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В Україні знову здорожчало пальне: на яких АЗС підскочили ціни

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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В Україні знову здорожчало пальне: на яких АЗС підскочили ціни

В Україні підскочили ціни на пальне / Фото: Associated Press

В Україні зростають ціни на пальне.

В Україні продовжує дорожчати бензин. За тиждень від 30 вересня по 6 жовтня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 30 копійок і склала 55,41 гривень за літр.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Найбільше здорожчав бензин А-95+ здор на 26 копійок — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 41 копійку, до 55,50 грн/л.

"На станціях столичної мережі KLO всі види пального здорожчали на 70 копійок: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ДП — до 56,29 гривень за літр", - йдеться у повідомленні.

Тим часом мережі заправок ANP, Avias підвищили ціни на пальне на 1 грн/л. 

"Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожчали на 1,7 грн/л, до 55,60 і 57,60 грн/л,  Дизпальне у мережі UPG за тиждень здорожчало на 50 коп/л, до 55,10 грн/л", - свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Після рішення НБУ скасувати фіксований курс долар може сягнути 45 гривень, що вплине на ціни на пальне. До кінця року воно може подорожчати до 65 гривень за літр.

Поштовхом до цього став курс долара в обмінниках України, який зріс після рішення НБУ про перехід від фіксованого курсу гривні до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

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Дата публікації
Перегляди
475
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