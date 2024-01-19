В Україні знову здорожчають цигарки: нові ціни вдарять по гаманцях

В Україні від січня зміниться зовнішній вигляд сигарет. За новими правилами 65% пачки має займати попередження про шкоду куріння. Це загальноєвропейська практика. Крім цього, вже цього року курців очікує ще одне нововведення – сигарети здорожчають у зв'язку з підвищенням акцизу щонайменше на 20%.

Про це пише видання "Обозреватель".

Пачка українських сигарет коштуватиме близько 78 грн, середнього класу – 93,5 грн, а преміум класу – більше 108 грн. Здорожчання відбудеться не одразу. Досвід минулих років показав, що здорожчання розтягується на весь рік. Продавці традиційно мають значні запаси, тож одразу після підвищення акцизів вони вартість цигарок не переглядають.

Темпи здорожчання необхідно прискорити

В Україні в результаті девальвації гривні та темпів інфляцію до 2025 року виконати директиву ЄС без змін не вдасться. В перерахунок в євро акциз складатиме всього 70 євро за тисячу цигарок. Експерти "Центру громадянського представництва "Життя" пропонують прискорити здорожчання сигарет.

Вони розрахували, як необхідно підвищити акциз для того, щоб виконати директиву ЄС. В поточному році вони пропонують додатково підвищити акциз на 20% (тобто сумарно зростання складатиме 40%). А наступного року акциз додатково треба підвищити на 15% (тобто на 35% сумарно).

Нагадаємо, в Україні від 11 липня 2023 року набув чинності закон №1978 "Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

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