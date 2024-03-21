В Україні знову здорожчають сигарети: скільки коштуватиме пачка

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо підвищення акцизів на сигарети, починаючи від липня 2024 року.

Про це йдеться на офіційному порталі парламенту України.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, перегляд розміру ставок акцизного збору продиктований тим, що Україна зобов'язалася щорічно підвищувати його на тютюнові вироби на 20% і дотримуватися Директиви ЄС 2011/64/EU. Це також стосується одночасного еквівалентного підвищення акцизних ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів).

Вартість сигарет залежатиме від коливання курсу валюти в країні. Якщо співвідношення між доларом і євро залишиться незмінним, решта складових вартості сигарет залишаться стабільними. Тож ціна на пачку сигарет середнього класу (тобто сигарети з фільтром, які належать до середньої цінової категорії та мають середню якість сировини), за розрахунками буде такою:

2024 рік — 84,9 грн за пачку

2025 рік — 101,8 грн за пачку

2026 рік — 114,9 грн за пачку

2027 рік — 126,5 грн за пачку

"Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів 2025 року в сумі близько 612 млн грн, 2026 року — 5 001 млн грн, 2027 року — 9 379 млн грн, 2028 року — 13 852 млн грн", — йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в Україні від 11 липня 2023 року набув чинності закон №1978 "Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну", який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

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