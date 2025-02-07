В Україні знову здорожчають яйця: експерт назвав точний період

Приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати здорожчання яєць.

Такий прогноз зробив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, передає УНІАН.

Гопка зазначив, що сьогодні середня вартість яєць варіюється в діапазоні від 62 до 68 грн за десяток. В деяких місцях вартість може бути нижчою за 58 грн.

"Ціни на яйця несподівано трохи відкотилися назад після Нового року, найімовірніше, через те, що в Україні немає сильних перебоїв з електропостачанням, і температура повітря протягом останнього місяця була переважно плюсова, а тому витрати на виробництво були не такими суттєвими", - зазначив він.

Другий фактор, з його слів, який міг вплинути на вартість яєць, – збільшення пропозиції, оскільки торік розпочалося відновлення виробництва.

"Якщо порівняти 2023 і 2024 роки, то торік виробництво зросло на 0,7%. Це досить таки непоганий показник. Відновлення виробництва, найімовірніше, триватиме і 2025 року", – додав він.

За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

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