В Україні знову зросли ціни на пальне: скільки коштують бензин та ДП на заправках

В Україні знову зросли ціни на пальне. В середньому бензин та дизельне паливо здорожчали на понад 50 копійок.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

В середньому ціни 4-7 серпня зросли на: А-95 - на 41 копійку і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 45 копійок — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 43 копійки до 49,69 грн/л.

Також ціни зросли у великих мережах автозаправок:

ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

KLO дизпаливо подорожчало на 50 копійок за літр.

UPG - бензин здорожчав до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л, до 49,50 грн/л.

"БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz підвищили ціни на 40 копійок - 3 грн.

Нагадаємо, експерт Сергій Куюн прогнозує ріст цін на пальне. Він вважає, що бензин може коштувати 55 грн за літр, а дизпаливо, ймовірно, здорожчає до 53-54 грн.

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