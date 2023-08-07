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В Україні знову зросли ціни на пальне: скільки коштують бензин та ДП на заправках

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Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні знову зросли ціни на пальне: скільки коштують бензин та ДП на заправках

АЗС України піднімуть ціни на пальне у серпні 2023 / Фото: Unsplash

Ціни на пальне продовжують зростати.

В Україні знову зросли ціни на пальне. В середньому бензин та дизельне паливо здорожчали на понад 50 копійок. 

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95". 

В середньому ціни 4-7 серпня зросли на:  А-95 - на 41 копійку і склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 45 копійок — до 52,39 грн/л, а дизельне пальне — на 43 копійки до 49,69 грн/л.

Також ціни зросли у великих мережах автозаправок:

  • ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 52,99 грн/л, А-95-преміум — до 54,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.
  • KLO дизпаливо подорожчало на 50 копійок за літр. 
  • UPG - бензин здорожчав до 50,40 грн/л, дизпальне додало 0,50 грн/л, до 49,50 грн/л.
  • "БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz підвищили ціни на 40 копійок - 3 грн. 

Нагадаємо, експерт Сергій Куюн прогнозує ріст цін на пальне. Він вважає, що бензин може коштувати 55 грн за літр, а дизпаливо, ймовірно, здорожчає до 53-54 грн. 

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Дата публікації
Перегляди
735
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