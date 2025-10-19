В Україні здорожчає пальне: експерти озвучили прогноз

Пальне / © Pixabay

Від 1 січня 2026 року українських водіїв очікує чергове підвищення цін на бензин і дизельне паливо. Як повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, вартість пального зросте приблизно на 1–1,5 гривні за літр, залежно від його типу та марки.

Про це пише видання Life.Kyiv.

За словами експерта, основними причинами подорожчання стануть зміни в податковому законодавстві, сезонні чинники, а також коливання цін на нафту на європейських ринках. «Підвищення цін на бензин очікується в межах 1–1,5 гривні за літр. Це пов’язано з новими податковими ставками на пальне та загальною динамікою ринку, який реагує на європейські котирування», — пояснив Куюн.

Чому пальне здорожчаэ

Підвищення акцизів. З початку нового року набудуть чинності зміни до Податкового кодексу, які передбачають збільшення ставок акцизного збору на бензин, дизель і скраплений газ. Це безпосередньо вплине на кінцеву ціну пального на АЗС.

Сезонний фактор. Узимку традиційно зростають логістичні витрати — транспортування пального стає дорожчим через погодні умови та збільшення споживання енергії.

Міжнародні коливання. Український ринок пального орієнтований на імпорт, тому зміни вартості нафти та нафтопродуктів у Європі безпосередньо відображаються на внутрішніх цінах.

За прогнозами аналітиків, середня ціна бензину А-95 на початку року може сягнути 59–60 гривень за літр, тоді як дизельне паливо коштуватиме приблизно 57–58 гривень. Найбільше підвищення очікується саме для бензинів, тоді як дизель може подорожчати менш суттєво.

Економісти зазначають, що навіть незначне збільшення вартості пального може вплинути на собівартість перевезень і, відповідно, спричинити подальше зростання цін на товари та послуги.

Експерти радять автовласникам заправитися до кінця грудня, доки діють поточні ціни. Також варто заздалегідь планувати витрати на транспорт і враховувати можливе підвищення вартості поїздок після новорічних свят.

Таким чином, з 1 січня 2026 року українцям слід готуватися до нового етапу подорожчання пального. Причиною стануть не лише податкові зміни, а й зовнішні ринкові фактори, які традиційно впливають на український енергетичний сектор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 2026 року зростуть акцизи на пальне, сигарети та солодкі напої. Через збільшення акцизів та інші фактори ціни на пальне можуть зрости та 1-2 грн/л.