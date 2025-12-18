ТСН у соціальних мережах

В Україні зникнуть копійки: яке рішення ухвалили депутати

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування «копійки» у «шаг».

Україна готує грошову реформу

© Associated Press

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети України. Замість слова «копійка» пропонують запровадити «шаг».

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 18 грудня, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

«За» ухвалення документа за основу проголосували 264 народні депутати — цього достатньо, щоб ініціатива продовжила рух у парламенті. Остаточне рішення ще мають ухвалити в другому читанні та в цілому, після чого закон зможе набути чинності.

Національний банк України наголошує, що зараз в обігу перебуває майже 14 мільярдів монет дрібних номіналів.

Йдеться про монети меншого ґатунку, які фактично майже не використовуються у повсякденних розрахунках, але формально залишаються законним платіжним засобом.

Попри низьку купівельну спроможність таких грошей, вони продовжують обліковуватися в офіційній грошовій масі країни.

Нагадаємо, «шаг» походить від староукраїнського «сяг» — крок або від слова «шеляг». Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.

1918 року Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року.

