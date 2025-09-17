В Україні знизилась ціна на ще один овоч: скільки коштує кілограм

Овочі / © УНІАН

Реклама

В Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Це пов’язано зі стартом збирання врожаю пізніх сортів, що збільшило пропозицію на ринку.

Про це пише EastFruit.

На сьогодні картоплю продають за ціною 9–16 грн/кг, що в середньому на 10% менше, ніж минулого тижня. Крім того, ціни вже на 18% нижчі, ніж торік в цей же період.

Реклама

Фермери також відзначають, що покупці стали більш вибагливими до якості: якщо раніше продавали навіть дрібну картоплю, то зараз попитом користуються лише великі партії середнього калібру.

Учасники ринку налаштовані песимістично, оскільки великий обсяг урожаю не дає підстав очікувати зростання цін найближчим часом.

Нагадаємо, замість звичного зростання цін на ринку українських тепличних огірків спостерігається нетипова ситуація: ціни стрімко падають. За даними аналітиків, виробники були змушені знизити вартість своєї продукції на тлі значного збільшення пропозиції та низького попиту.

Також в Україні від початку тижня зафіксовано зростання цін на білокачанну капусту.