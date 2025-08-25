В Україні знизилася ціна на популярний овоч: що ще стало дешевшим / © Pixabay

У цьому сезоні помідор продовжує очолювати список найпопулярніших товарів на ринку. Хоча його продажі залишаються високими, ціна на цей овоч почала падати, що робить його ще доступнішим для споживачів. Також змінилась ціна у ще низки овочів та фруктів.

Про це пише EastFruit.

За останній тиждень на ринках України та інших країн відбулися значні зміни. Лідери продажів та ціни на основні продукти постійно змінюються. Помідори стали найпопулярнішим товаром. При цьому пропозиція картоплі та моркви помітно зросла. Водночас цибулі, капусти, солодкого перцю та огірків стало менше.

На ринку з’являються перші продукти нового врожаю. Продажі гарбуза почалися в Україні та Узбекистані, а гранату — в Єгипті та Узбекистані. Кавун все ще дуже популярний, але його майже наздогнали сливи та яблука. Винограду на ринку стає все більше. В Україні лохина дорожчає, а ранні яблука — дешевшають.

В Україні подешевшали: морква, помідори, кабачки, баклажани, часник, малина, ожина, ранні яблука, груші.

Натомість подорожчали: буряк, солодкий перець, пекінська та цвітна капуста, лохина, абрикоси, нектарини, сливи

Нагадаємо, хоча збирання врожаю яблук в Україні розпочалося нещодавно, ціни на них швидко падають. Головна причина — низький попит на літні сорти врожаю 2025 року.

