В Україні знизилися ціни на бензин і дизель: яка вартість пального на 10 квітня

АЗС. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 10 квітня, на АЗС в Україні знову зменшилися ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,05 грн за літр — це менше, ніж напередодні.

Про це свідчать дані моніторингу «Главком».

Сьогодні знову фіксують зменшення цін на бензин. Так, на WOG здешевшали А-95 (-10 коп.), А-95+ (-10 коп.) і А-100 (-10 коп.)

Реклама

Також у мережі WOG на 10 коп. знизилася вартість ДП. Окрім того, дизельне пальне на 1 грн здешевшало на «БРСМ-Нафті».

Зауважимо, найдорожчий бензин та дизель пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найдешевше пальне на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».

Ціни на пальне станом на 10 квітня. Фото: Главком.

Ціни на пальне в Україні

Днями прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що розпочнеться зменшення цін на бензин в Україні. Вже 8 квітня, перші АЗС почали зменшувати вартість пального. Зокрема, державна мережа АЗС «Укрнафта». Водночас 9 квітня на інших заправках також почали фіксувати точкове здешевшання ДП і дизелю.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський попередив про потенційний брак пального в Україні. Зокрема, дизелю. З його слів, влада вже веде переговори, щоб уникнути дефіциту та стримати ціни.

Реклама