В Україні зріс пасажиропотік в аеропортах: скільки осіб скористалися послугами летовищ

В Україні зріс пасажиропотік в аеропортах: скільки осіб скористалися послугами летовищ

Авіакомпанії виконали понад 47 тисяч комерційних рейсів.

За вісім місяців пасажиропотік через українські аеропорти зріс на 65%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Послугами летовищ скористалися майже десять мільйонів пасажирів.

Крім того, від початку 2021 року українські авіакомпанії виконали понад 47 тисяч комерційних рейсів. Ця цифра на 69% більша, ніж минулого року.

Як повідомлялося, від початку пандемії звичні подорожі українців змінилися. Нині для мандрівки треба ретельно перевіряти правила в'їзду до тої чи іншої країни, а також її протиепідеміологічні заходи. Найчастіше українці цікавляться умовами в'їзду до Польщі й Італії. Далі у списку Іспанія, а на четвертому місці - Туреччина. Замикає топ-5, за запитами українців, Греція.

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