В Україні зріс показник зарплати для розрахунку пенсій: скільки він становить

Розрахунок пенсії

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Пенсійний фонд України оприлюднив нові дані про середню заробітну плату, яка використовується під час обчислення пенсій. За підсумками червня 2026 року вона становила 28 169,69 грн. Від початку року цей показник зріс майже на 29%.

Однак це не означає, що середня зарплата українців уже перевищила 28 тис. грн або що пенсіонерам автоматично перерахують виплати відповідно до нового показника. Ця величина має спеціальне призначення і використовується у пенсійних розрахунках.

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Для чого ПФУ визначає середню зарплату

Показник середньої заробітної плати ПФУ потрібен для обчислення пенсій. Йдеться про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для розрахунку пенсії.

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У червні 2026 року цей показник становив 28 169,69 грн. Однак це не означає, що під час призначення пенсії кожному автоматично врахують саме таку зарплату. Розмір виплати розраховують індивідуально, значення мають заробіток конкретної людини, його співвідношення із середньою зарплатою за відповідні періоди та тривалість страхового стажу.

Наскільки зріс показник середньої зарплати від початку року

Упродовж першої половини 2026 року ПФУ щомісяця фіксував його збільшення.

На початку року, у січні, він дорівнював 21 876,06 грн, а вже у червні був на 6 293,63 грн більшим.

У лютому розрахункова зарплата становила 22 455,11 грн.

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У березні — 23 218,24 грн.

Навесні зростання продовжилося — у квітні показник досяг 25 001,55 грн, а в травні — 25 636,03 грн.

Найвище значення за перші 6 місяців року зафіксували у червні — 28 169,69 грн. Таким чином, порівняно із січнем приріст становить близько 28,8%.

Чи зростуть через це вже призначені пенсії

Зростання середньої зарплати, яку ПФУ використовує для пенсійних розрахунків, не означає, що пенсії всіх пенсіонерів одразу збільшаться. Новий місячний показник насамперед використовується Пенсійним фондом під час розрахунків, пов’язаних із призначенням пенсій.

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Для людей, які вже отримують пенсію, виплати підвищують за іншими правилами — зокрема під час щорічної індексації. Тому зростання показника середньої зарплати до 28 169,69 грн саме по собі не є підставою для автоматичного перерахунку всіх уже призначених пенсій.

Чергову масштабну індексацію провели у березні 2026 року. Вона охопила близько 9,5 млн громадян, а середнє підвищення становило 648,93 грн. Після перерахунку середній розмір пенсійної виплати сягнув 7 137,26 грн.

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