В Україні зросла ціна на курячі яйця: в АМКУ оголосили перевірку

В АМКУ нагадали, що на ситуацію із підвищенням цін на цю категорію товарів реагують не вперше.

В Україні перевіряють причини зростання цін на яйця, яке розпочалось у жовтні 2024 року.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України (АМКУ).

Вимоги надати інформацію надсилають суб'єктам господарювання, які:

безпосередньо виробляють курячі яйця

продають яйця

випускають комбікорми, від ціни яких залежить собівартість яєць

В АМКУ нагадали, що на стрибок цін на курячі яйця реагують вже не вперше. У жовтні 2022 року також зросла вартість яєць, через що розпочали перевірку. Тоді фахівці проаналізували дані від учасників ринку на кожній з ланок товарного обороту — з виробництва до споживача.

Цього року в комітеті знову звернули увагу на те, як зросли ціни на яйця. Зазначається, що стрибок вартості схожий на той, що був у вересні-жовтні 2022 року.

Нагадаємо, в Україні восени 2022 року ціни на яйця били рекорди, але потім поступово ситуація стабілізувалася. Наразі ціни на яйця вже почали зростати. Це пов'язано з сезонним фактором – від вересня до грудня на ринку вже майже немає продукції господарств населення.

За даними Держстату України, споживча ціна на яйця у вересні – жовтні становила 44,18–48,75 грн за десяток, що на 19 % вище ціни за липень-серпень у розмірі 38,99-39,02 грн за десяток. Водночас у жовтні порівняно з вереснем цього року ціна зросла на 10,3%. У магазинах наразі десяток коштує від 70 гривень та вище.

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