В Україні зросла кількість ФОПів, що спеціалізуються на ІТ-технологіях

В Україні зросла кількість ФОПів, що спеціалізуються на ІТ-технологіях

Понад 80% ІТ-компаній працюють саме за такою схемою з працівниками.

За рік на 40% зросла кількість ФОПів, що спеціалізуються на комп'ютерних та інформаційних послугах в Україні.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Понад 80% ІТ-компаній працюють саме за такою схемою з працівниками. Експерти кажуть, що ця модель спричинила стрімке зростання ІТ-індустрії в країні.

За даними Національного банку України, за дев'ять місяців 2021 року виручка IT-бізнесу досягла майже 5 млрд доларів.

Як повідомлялося, майже 70% українців готові відмовитися від соціального пакету на користь заробітної плати. Такі результати дослідження, яке провели на одній з платформ пошуку роботу. понад 80% опитаних шукачів ставлять на перше місце заробітну плату, обираючи найкраще місце роботи. Далі в рейтингу пріоритетів – команда.

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