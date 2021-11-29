В Україні зросла кількість ФОПів, що спеціалізуються на ІТ-технологіях

Понад 80% ІТ-компаній працюють саме за такою схемою з працівниками.
За рік на 40% зросла кількість ФОПів, що спеціалізуються на комп'ютерних та інформаційних послугах в Україні.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Понад 80% ІТ-компаній працюють саме за такою схемою з працівниками. Експерти кажуть, що ця модель спричинила стрімке зростання ІТ-індустрії в країні.
За даними Національного банку України, за дев'ять місяців 2021 року виручка IT-бізнесу досягла майже 5 млрд доларів.
Як повідомлялося, майже 70% українців готові відмовитися від соціального пакету на користь заробітної плати. Такі результати дослідження, яке провели на одній з платформ пошуку роботу. понад 80% опитаних шукачів ставлять на перше місце заробітну плату, обираючи найкраще місце роботи. Далі в рейтингу пріоритетів – команда.
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