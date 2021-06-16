В Україні зросла кількість фрилансерів: де їх найбільше

Кількість таких працівників зросла на третину.
За рік в Україні на третину збільшилася кількість фрилансерів.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Результати дослідження міжнародної платіжної платформи свідчать, що фрилансери протягом двох останніх років почали заробляти більше. Так, зарахування грошей на картки українцям зросли у понад 50%.
Найбільше надходжень було до фахівців у столиці, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Найприбутковішими для українців виявилися ринки США, Великої Британії та Канади.
Як повідомлялося, Українські сайти з пошуку роботи рясніють пропозиціями сезонної праці на відміну від минулого літа. Хіт сезону серед молоді - робота у продажах, визнають кадрові агенції. За робочий день можна отримати щонайменше 400 гривень. Не менш популярні вакансії офіціантів і барменів, де за зміну можна заробити від півтисячі. Трохи більше - близько 600 гривень дають за офісну роботу, але і конкурс туди більший. Не зникає попит на адміністраторів, продавців, кухарів, покоївок та аніматорів на українських курортах.