В Україні зросла кількість фрилансерів: де їх найбільше

Кількість таких працівників зросла на третину.

За рік в Україні на третину збільшилася кількість фрилансерів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Результати дослідження міжнародної платіжної платформи свідчать, що фрилансери протягом двох останніх років почали заробляти більше. Так, зарахування грошей на картки українцям зросли у понад 50%.

Найбільше надходжень було до фахівців у столиці, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Найприбутковішими для українців виявилися ринки США, Великої Британії та Канади.

Як повідомлялося, Українські сайти з пошуку роботи рясніють пропозиціями сезонної праці на відміну від минулого літа. Хіт сезону серед молоді - робота у продажах, визнають кадрові агенції. За робочий день можна отримати щонайменше 400 гривень. Не менш популярні вакансії офіціантів і барменів, де за зміну можна заробити від півтисячі. Трохи більше - близько 600 гривень дають за офісну роботу, але і конкурс туди більший. Не зникає попит на адміністраторів, продавців, кухарів, покоївок та аніматорів на українських курортах.

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