В Україні зросла кількість підроблених грошей: які банкноти найпопулярніші серед шахраїв

Рівень підроблення гривні у 2024 році зріс у порівнянні з попередніми двома роками, проте показники залишаються контрольованими.

Про це повідомив НБУ.

За підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот припадало 5,1 підробки, що менше, ніж у 2021 році (7,1). Найчастіше підробляли банкноти номіналом 500 та 200 гривень. Банкноти нового зразка становлять лише 5,5% від усіх вилучених підробок.

"Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015–2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту", — йдеться в повідомленні.

Іноземні валюти також стали об'єктом підробок, хоча їхня кількість залишалася низькою. Найбільше підробляли долари США (93%) та євро (7%). Для запобігання прийому підробок Національний банк рекомендує здійснювати валютно-обмінні операції лише через ліцензовані пункти обміну.

Нагадаємо, в НБУ пояснили, що відбувається з цінами та до чого готуватися.

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