В Україні зросла середня зарплата: де платять найбільше

Українці отримують більше грошей / © УНІАН

У липні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 26 499 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що найвищі зарплати у липні отримували у Києві (40 546 грн), Луганській (34 553 грн) та Дніпропетровській (27 413 грн) областях.

Найнижчі показники зафіксовані у Чернігівській область (19 920 грн), Кіровоградській (19 522 грн) та Чернівецькій (19 202 грн) областях.

Найвищі зарплати мають працівники ІТ, фінансів та авіації, а найнижчі — в освіті, культурі та творчих сферах.

У Держстаті зауважили, що дані про середню заробітну плату формуються на основі звітів, які подають підприємства, установи та організації із кількістю 10 і більше працівників. Загалом рівень середньої заробітної плати залежить від структури економіки регіону.

Нагадаємо, Мінфін прогнозує, що мінімалка українців на 2026-2028 роки буде меншою, ніж очікувалося, але прожитковий мінімум буде вищим. Від 1 січня 2026 року мінімальну зарплату підвищать до 8 647 гривень замість очікуваних 8 688 гривень.

Крім того, 2026 року в Україні очікується підвищення прожиткового мінімуму. Його конкретний розмір буде визначатися відповідно до категорії, до якої належить громадянин.

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликає переглянути прожитковий мінімум та споживчий кошик в Україні. Гетманцев заявив про неприпустимий розрив у пенсійних виплатах, де мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн, а максимальна — 390 тисяч грн, що створює різницю у 165 разів.