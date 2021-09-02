В Україні зросла середня пенсія: наскільки збільшилися виплати

Від січня цього року виплати зросли на 784 грн.

Від початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на чверть.

Про це інформує Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Від січня цього року виплати зросли на 784 грн. Наразі середня пенсія становить 3 866 грн

У відомстві розповіли, що зростання виплат стало можливим завдяки збільшенню розміру мінімальної пенсії. У Мінсоцполітики пообіцяли, що наступного року пенсії зростатимуть і надалі.

Насамперед щомісячні доплати отримають пенсіонери віком 70 -75 років. Також у міністерстві планують підвищення пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а також двічі перерахують пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної.

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