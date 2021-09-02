В Україні зросла середня пенсія: наскільки збільшилися виплати

Від січня цього року виплати зросли на 784 грн.
Від початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на чверть.
Про це інформує Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1.
Від січня цього року виплати зросли на 784 грн. Наразі середня пенсія становить 3 866 грн
У відомстві розповіли, що зростання виплат стало можливим завдяки збільшенню розміру мінімальної пенсії. У Мінсоцполітики пообіцяли, що наступного року пенсії зростатимуть і надалі.
Насамперед щомісячні доплати отримають пенсіонери віком 70 -75 років. Також у міністерстві планують підвищення пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а також двічі перерахують пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.
Як повідомлялося, в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної.