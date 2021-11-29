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В Україні зросла середня зарплата: де отримують найбільше та найменше

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В Україні зросла середня зарплата: де отримують найбільше та найменше

pixabay.com

Середня зарплата в Україні офіційно працевлаштованих співробітників за листопад 2021 року сягнула 14 045 грн.

Реальна заробітна плата в Україні у жовтні 2021 року на 4% порівняно із жовтнем 2020 року зросла. Найвищу зарплату отримали у Києві, найменшу - у Чернівецькій області. 

Про це повідомила Державна служба статистики.

"Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2021р. становила 14 045 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Порівняно з вереснем середня заробітна плата зменшилася на 1,4%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2020р.) збільшилася на 15,4%", - зазначили у Держстаті.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у жовтні-2021 до жовтня-2020 зафіксували у таких регіонах:

  1. Хмельницькій (на 18,5%),
  2. Полтавській (на 17,6%),
  3. Сумській (на 17,1%),
  4. Вінницькій та Волинській (на 16,8%),
  5. Харківській (на 16,7%),
  6. Черкаській (на 16,5%),
  7. Рівненській (на 16,2%)
  8. Чернігівській (на 15,7%),
  9. Житомирській та Львівській (на 15 ,5%) 
  10. Києві (на 17,1%).

У Держстаті зауважують, найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця - у Києві (20 481 грн), найнижчий - у Чернівецькій області (10 878 грн).

Нагадаємо, раніше у Держстаті  назвали причини, від чого помирали українці цього року. 

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