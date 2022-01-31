В Україні зросла середня зарплата: в яких галузях платять найбільше

В Україні зросла середня зарплата: в яких галузях платять найбільше

Найвищі зарплати отримують працівники сфери "Авіаційний транспорт".

В Україні середня зарплата штатних працівників за попередній рік зросла на 20,9% та становить 14 014 гривень.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України.

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За даними статистичного відомства, найвищі зарплати отримують працівники авіаційного транспорту. Їхня заробітна плата за рік зросли на 31,5% і складає 28 506 гривень. Далі йдуть зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації" (зросли на 28,4% і становлять 25 530 гривень) та "Фінансова та страхова діяльність" (зросли на 17,6% до 23 975 гривень).

Щодо середньої зарплати лікарів, то їхні виплати за рік зросли на 31,5% і становлять 11 825 гривень. Освітян зарплата підвищилася на 27,5% і наразі становить 11 817 гривень.

Найменше платять у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де зарплати зросли на 20,1%, але становлять лише 8 214 гривень.

Нагадаємо, заборгованість з зарплат в Україні зросла за рік на 70 мільйонів гривень. Зараз загальна сума боргу - понад 3 мільярди.

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