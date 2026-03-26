В Україні зросла собівартість продуктів: що здорожчає першим

В Україні зафіксували зростання собівартості виробництва сільськогосподарської продукції на 15–20% порівняно з минулим сезоном. На здорожчання вплинули витрати на логістику, електроенергію, пальне, податки та виплати заробітних плат.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук для «Новини.LIVE».

Чому зростає вартість товарів

Покупці в супермаркетах уже спостерігають підвищення цін на базові продукти харчування. Зокрема на курячі яйця, хліб, молочну та м’ясну продукцію. За словами експерта, поточна вартість споживчих товарів формується під впливом комплексу факторів, де ключову роль відіграють енергоносії та логістичні ланцюжки.

Попри суттєве зростання витрат виробників, Денис Марчук зазначає, що це не завжди призводить до автоматичного стрибка роздрібних цін для споживачів.

Вплив міжнародних ринків

Окрему увагу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради приділив культурам, які йдуть на експорт. Він пояснив, що вартість пшениці або інших зернових в Україні не встановлюється внутрішніми виробниками одноосібно, оскільки країна є частиною глобальної системи торгівлі.

«Те, що ми вирощуємо, коригується на міжнародних ринках. Ми не можемо виростити пшеницю і сказати, що вона буде коштувати 300 доларів, бо ціна в Україні не формується. Ми є членами міжнародної торгівлі, тому ціни залежать від котирування на міжнародних біржах», — наголосив Марчук.

За оцінками експерта, якщо на іноземних ринках ціни залишаться стабільними, виробникам доведеться самостійно покривати збільшені витрати. У такому разі здорожчання продукції на зовнішніх ринках може не відбутися, а фінансове навантаження повністю ляже на плечі аграріїв.

