В Україні зросла вартість молочних продуктів: яка причина

В Україні стало менше сирого молока.

В Україні зросли ціни на молокопродукти.

Про це заявляє Асоціація виробників молока, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців. Експерти пояснюють:усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.

Як повідомлялося, дефіцит картоплі прогнозують в Україні. Експерти скаржаться на низький врожай і непривабливу для покупців якість бульби. Вона виросла дрібною – не більше 30 міліметрів у діаметрі. Раніше таку картоплю віддавали на крохмаль чи згодовували худобі, але цього року її вимушені постачати.

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