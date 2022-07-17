В Україні зросла вартість яєць: яка причина і чого очікувати далі

В Україні зросли ціни на яйця. І надалі ця тенденція буде зберігатися.
Причина здорожчання яєць - у збільшення вартості енергоносіїв, а відповідно, собівартості виробництва і доставлення.
Про це повідомила аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин в коментарі РБК-Україна.
За її словами, для українського ринку яєць є характерна яскраво виражена сезонність, коли навесні ціни на яйця знижуються, а орієнтовно від середини літа вартість починає поступово зростати.
Вона пояснила, що це відбувається через значну частку виробництва яєць в господарствах населення, де яйценосткість птиці залежить від погодних умов, а точніше температурних режимів. Під час промислового виробництва такої чіткої залежності немає. Однак цього року процес зростання цін спостерігається дещо раніше через значне зростання вартості енергоносіїв, пального, а відповідно, і собівартості виробництва і доставлення.
"На жаль, в наступні місяці ціна на яйця продовжить зростати з максимальним ціновим піком на новорічні свята", - сказала Литвин.
Нагадаємо, у Мережі показали захмарні цінники в окупованому Мелітополі (фото).
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