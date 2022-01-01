В Україні зросли тарифи на воду: скільки доведеться платити від 1 січня

В Україні зросли тарифи на воду: скільки доведеться платити від 1 січня

Перегляд тарифів був обумовлений збільшенням витрат на електроенергію і теплову енергію, а також витрат на газ.

В Україні від сьогодні, 1 січня 2022 року, підвищуються тарифи на холодну воду для 45 водоканалів країни.

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Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Так, 22 грудня 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів для 45 підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

Таким чином, у деяких випадках здорожчання сягатиме п'яти гривень за кубометр води. Ціни у містах різняться у зв'язку з різними обставинами в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.

Зокрема, у Києві тарифи зросли на 20% - з 25,38 до 30,384 грн за куб. м. На централізоване водопостачання – до 16,164 грн за кубометр з ПДВ, централізоване водовідведення - до 14,22 грн за кубометр з ПДВ.

Однак, на першому місці зі здорожчання води - Запоріжжя, там тариф "Облводоканалу" - 54,63 грн (без врахування ПДВ) за 1 кубометр води. На другому - "Уманьводоканал" з 47,92 грн за кубометр. Далі йде "Бердянськводоканал" - 47,56 грн за кубометр. У Чернівцях тарифи зросли до 27,9 грн за кубометр для побутових споживачів. А в Івано-Франківську до 28,24 гривні за кубометр водокористування.