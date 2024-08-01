В Україні зросли зарплати: у Мінекономіки розповіли, хто отримує найбільше

Згідно з аналізом відомства, середня зарплата за вакансіями на сайтах пошуку роботи у липні 2024 року зросла до 19 553 грн.

В Україні зросли зарплати. Найбільше отримують працівники у сферах інформації та телекомунікацій, а також фінансової та страхової діяльності.

Про це йдеться у Моніторингу основних подій в економіці України за червень, опублікованому Міністерством економіки.

На рівень зарплат у 2023-2024 роках і далі впливають чинники 2022 року – наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме:

тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності);

суттєві перманентні руйнування логістики;

значна кількість людей працездатного населення за кордоном та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Водночас вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Згідно з аналізом відомства, середня зарплата за вакансіями на сайтах пошуку роботи у липні 2024 року зросла до 19 553 грн.

За даними ж Держстату, у першому кварталі 2024 року середня зарплата склала 18 903 грн.

Як зростала середня зарплата / Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Що стосується середніх зарплат за видами економічної діяльності, у Мінекономіки наводять такі дані за перший квартал 2024 року:

інформація та телекомунікації – 49 732 грн;

фінансова та страхова діяльність – 39 116 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 26 316 грн;

державне управління і оборона – 23 376 грн;

оптова та роздрібна торгівля – 22 809 грн.

Найнижчі зарплати, за даними відомства, фіксуються у таких сферах, як освіта (12 649 грн), мистецтво та спорт (13 663 грн), будівництво (14 561 грн).

Хто отримує найбільше / Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Нагадаємо, в уряді дали прогноз, що буде із економікою та доларом найближчі три роки.

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