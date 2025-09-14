В Україні зросли ціни на м’ясо: чого очікувати восени

М’ясо / © www.freepik.com/free-photo

Вартість усіх основних видів м’яса в Україні зросла порівняно з минулим роком. За даними аналітиків, ціни на яловичину, свинину та курятину можуть ще підвищитися восени через сезонний попит та фактори виробництва.

Про це пише РБК Україна.

Скільки коштує м’ясо

Яловичина — 361,45 грн/кг (торік 297,03 грн/кг)

Свинина — 215,28 грн/кг (торік 182,74 грн/кг)

Філе курятини — 239,55 грн/кг (торік 167,36 грн/кг)

«М’ясо зросло у ціні, і на це є свої причини», — зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Він додав, що кон’юнктура ринку така, що ціни на дешевші види м’яса підштовхують вартість преміальних категорій.

Причини здорожчання

Гопка пояснив, що наприкінці 2024 року в Україні скоротилося поголів’я свиней через активні бойові дії на Сході, де розташовувалися великі підприємства. Це призвело до зростання закупівельних цін на свинину та, як наслідок, подорожчання яловичини та курятини.

Експерт додав, що у першій половині 2025 року вартість курятини також поступово зростала, але зараз вона стабілізувалася.

Можливе подальше здорожчання

За словами Гопки, Україна компенсує брак свинини імпортом, який зріс із 50-100 тонн до 200-250 тонн на рік. Попит на свинину традиційно зростає перед зимовими святами, що може спровокувати новий стрибок цін.

Вартість курятини надалі залежатиме від цін на корми, електроенергію та потужності підприємств. «Якщо виникнуть перебої зі світлом, доведеться використовувати дизельні генератори, що підвищить витрати і ціну продукції», — пояснив Гопка.

Економіст Олег Пендзин додав, що ріст цін на м’ясо також стримуватиме купівельна спроможність населення. «Великого стрибка не очікую. М’ясо подорожчало менше, ніж загальний продовольчий кошик українця. Якщо воно стане надто дорогим, його не купуватимуть», — підсумував експерт.

