В Україні зросли ціни на житло, які квартири дорожчають швидше

Новобудова в Києві / © vn.com.ua

Реклама

Ціна на житло в Україні показує тенденцію до підвищення, хоча насправді вона більше залежить від очікувань продавців, ніж від реальної ситуації на ринку.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними Державної служби статистики, у другому кварталі 2025 року ціни на квартири в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 14,9%. Водночас річна інфляція у червні досягла 15,9%, що фактично робить приріст вартості житла співставним із загальною динамікою цін в економіці.

Реклама

На первинному ринку житла середнє зростання цін становило 16,7%, а на вторинному — 14,8%. Найбільше здорожчали однокімнатні квартири: на первинному ринку їх вартість зросла на 16,6%, на вторинному — на 14,2%. Двокімнатні квартири здорожчали на 16,7% і 14,2% відповідно, а трикімнатні — на 15,5% і 13,6%. Загалом ціни на житло в Україні підвищилися приблизно на 15%, однак темпи зростання різняться залежно від типу квартир і ринку.

Водночас Національний банк України (НБУ) зазначає, що фактичні угоди з купівлі житла на вторинному ринку майже не підтверджують статистику зростання цін в оголошеннях. «Хоча ціни в оголошеннях про продаж житла від початку року зросли, фактичні угоди цього не відображають. Фундаментального тиску на ціни наразі немає», — повідомили в НБУ в червні 2025 року.

Експерти радять покупцям орієнтуватися не лише на оголошені ціни, а й на реальні угоди, адже ринок житла демонструє розбіжності між бажанням продавців отримати більшу суму та фактичними можливостями покупців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні масово переглядають ціни на квартири, й найразючіша трансформація — у сегменті однокімнатного житла. У Києві та Львові квартири вже коштують, як у Європі, а в Харкові чи Миколаєві ціни фактично «замерзли».