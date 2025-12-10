В Україні зросли ціни: що найбільше здорожчало у листопаді

Порожній гаманець / © pixabay.com

Споживчі ціни в Україні у листопаді 2025 року зросли на 9,3% у річному вимірі та на 0,4% порівняно з жовтнем, що свідчить про продовження інфляції.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільше серед продуктів харчування здорожчали яйця (+12,6%) та овочі (+4,6%), тоді як фрукти та цукор, навпаки, подешевшали.

У листопаді в Україні здешевшали такі продукти:

фрукти — на 3,0%,

цукор — на 2,3%

одяг і взуття — на 2,3% (взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%),

фармацевтична продукція — на 2,0%,

м’ясо та м’ясопродукти — на 0,7%.

У листопаді в Україні здорожчали такі продукти:

яйця — на 12,6% (найбільше зростання цін серед товарів),

овочі — на 4,6%,

сало — на 3,1%,

риба та рибні продукти — на 2,0%,

соняшникова олія — на 1,6%,

залізничний пасажирський транспорт — також на 1,6%,

ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,2%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 0,5%, що зумовлено здорожчанням залізничних пасажирських перевезень на 1,6%, автомобільних — на 0,6%, а також зростанням вартості палива і мастил на 0,5%.

До слова, очільник Союзу українського селянства Іван Томич попередив про очікуване зростання цін на основні продукти харчування в середньому на 10% напередодні різдвяних та Новорічних свят. За його прогнозом, це торкнеться ключових товарів святкового столу, зокрема м’яса (свинини та деяких видів курятини), рослинної олії та яєць.