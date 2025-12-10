- Дата публікації
В Україні зросли ціни: що найбільше здорожчало у листопаді
Антирекорд листопада: яйця стали лідером здорожчання серед усіх товарів, додавши до своєї вартості 12,6% за місяць.
Споживчі ціни в Україні у листопаді 2025 року зросли на 9,3% у річному вимірі та на 0,4% порівняно з жовтнем, що свідчить про продовження інфляції.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Найбільше серед продуктів харчування здорожчали яйця (+12,6%) та овочі (+4,6%), тоді як фрукти та цукор, навпаки, подешевшали.
У листопаді в Україні здешевшали такі продукти:
фрукти — на 3,0%,
цукор — на 2,3%
одяг і взуття — на 2,3% (взуття — на 2,9%, одяг — на 1,9%),
фармацевтична продукція — на 2,0%,
м’ясо та м’ясопродукти — на 0,7%.
У листопаді в Україні здорожчали такі продукти:
яйця — на 12,6% (найбільше зростання цін серед товарів),
овочі — на 4,6%,
сало — на 3,1%,
риба та рибні продукти — на 2,0%,
соняшникова олія — на 1,6%,
залізничний пасажирський транспорт — також на 1,6%,
ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,2%.
Ціни у сфері транспорту підвищилися на 0,5%, що зумовлено здорожчанням залізничних пасажирських перевезень на 1,6%, автомобільних — на 0,6%, а також зростанням вартості палива і мастил на 0,5%.
До слова, очільник Союзу українського селянства Іван Томич попередив про очікуване зростання цін на основні продукти харчування в середньому на 10% напередодні різдвяних та Новорічних свят. За його прогнозом, це торкнеться ключових товарів святкового столу, зокрема м’яса (свинини та деяких видів курятини), рослинної олії та яєць.