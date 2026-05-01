В Україні зросли зарплати чиновників: у яких держструктурах найвищі оклади

В Україні у березні 2026 року середня зарплата в центральних органах влади сягнула майже 59 тисяч гривень.

Про це повідомив Урядовий портал.

За даними Мінфіну, рівень оплати праці у березні суттєво відрізнявся залежно від рівня відомства.

Для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади він становив 58,64 тис гривень. Водночас на обласному рівні цей показник склав 35,8 тис гривень.

Працівники Антимонопольного комітету почали отримувати 95,9 тис грн замість 93,5 тис грн. Трохи менше платять працівникам НКРЕКП — 95,3 тис грн (замість 92 тис грн у лютому).

Зросла зарплата у Рахунковій палаті — від 76,3 тисяч грн до 80,8 тисяч грн, та в апараті Верховної Ради — до 79 тисяч грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні середня заробітна плата штатних працівників у березні 2026 року становила 30 356 гривень, що на 7,2% більше, ніж у лютому.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві — 49 381 грн, а також у Київській області — 29 997 грн.

Натомість найнижчі зарплати — у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.

За видами економічної діяльності найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 85 673 грн. Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано в освіті — 19 394 грн.

