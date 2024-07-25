В Україні зростання цін у промисловості побило 30-річний рекорд: яка причина

Здорожчання електроенергії у червні спровокувало зростання як споживчої, так і промислової інфляції. Індекс цін виробників (ІЦП) промислової продукції в Україні у червні порівняно з травнем збільшився на 14%.

Про це повідомив Держстат.

Такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років. Востаннє вищі темпи були лише під час гіперінфляції у 1992-1995 роках. Водночас ще у березні 2024 року інфляція у промисловості була практично нульовою.

"Швидкий розгін промислової інфляції спровокує прискорення зростання індексу споживчих цін", - йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, збільшення ІЦП на 10% призводить до близько 1% приросту індексу споживчих цін.

У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.

Зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції досяг 48,1%, добувної промисловості – 10,8%, переробної – 7,2%.

Нагадаємо, що інфляція на споживчому ринку у червні порівняно з травнем становила 2,2%, а від початку року – 4,3%. Таке значне коливання індексу споживчих цін частково спостерігалося у березні.

За даними НБУ, інфляція поступово зростатиме, зокрема в наступні місяці внаслідок збереження ринкового тиску на бізнес, який змушений буде витрачати більше коштів для підтримки виробничих процесів. Зростанню інфляції також сприятиме вичерпання ефекту значних врожаїв минулих років і новий фактор – очікуване підвищення акцизних платежів.

Інфляція помірно зростатиме в наступні місяці передусім через збереження тиску на витрати бізнесу, вичерпання ефектів значних минулорічних урожаїв та очікуване підвищення акцизів.

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