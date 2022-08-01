В Україні зростає кількість приватних кредиторів

На тлі важкої економічної ситуації в країні зростає попит на кредити, як зростає кредитне навантаження на середньостатистичну українську родину.

Паралельно на ринку фінансових послуг з'являються нові учасники, які пропонують гроші у борг. Як МФО та банки, але трохи на інших умовах. Мова про приватних кредиторів.

Особливості приватного кредитування

Приватні кредитори – це фізичні особи, які готові дати гроші в борг під розписку, договір або навіть «чесне слово». Але не все так просто, як здається на перший погляд.

Як правило, подібні фінансові помічники дають кредити населенню під вищий відсоток, ніж банки, проте можуть оформити позику тим, у кого вже є кредит з простроченнями, погана кредитна історія, немає підтвердженого джерела доходу і так далі.

Якщо вірити оголошенням від приватних кредиторів на тематичних майданчиках, вони готові дати, як «швидкі кредити» на карту «до зарплати», і різні споживчі кредити. У них також можна взяти автокредит та гроші на нецільове витрачання.

Методи боротьби з тими, хто не готовий віддавати взяті кредити, у кредиторів теж різні – від легітимних стягнень через суд чи реалізацію майна боржника до грубих методів поза полем чинних законів.

Працюючи з приватними кредиторами, з одного боку, споживач отримує в руки новий фінансовий інструмент. З іншого – виходить за межі банківської юрисдикції, де його права та обов'язки регулюються конституцією та адміністративним кодексом.

Підводне каміння співпраці з приватниками

Приватні кредитори працюють із високими фінансовими ризиками, видаючи кредити широкій аудиторії позичальників. Цей ризик частково покривається високою відсотковою ставкою. Однак це не означає, що приватний кредитор не перевірятиме того, кому дає гроші у борг. Ступінь та інтенсивність перевірки, а також умови співробітництва залежать від конкретної угоди.

Крім того, важливо чітко розуміти, на яких умовах і у кого ви берете гроші, чи забезпечуєте кредит чимось зі свого майна, як нараховуватимуться пені та інші штрафні санкції, що трапиться, якщо ви раптом прострочите платіж, чи чинитиметься тиск на ваших близьких і таке інше. На відміну від банків, які пов'язані з нормами законодавства, приватні кредитори можуть працювати по-іншому.

Обов'язковою умовою співробітництва з приватним кредитором є укладання легітимного договору, завіреного нотаріусом. У цьому документі мають бути прописані всі ключові нюанси угоди.

Якщо ви берете гроші в борг без договору «під слово честі», у тому числі дистанційно, ви ризикуєте бути в результаті належним куди більшою сумою, ніж припускали, позбутися свого майна або потрапити в боргову яму. Наприклад, вас можуть поставити перед фактом, що процентна ставка стала іншою, або кредитор може ухилятися від отримання платежів доти, доки борг і штрафи не зростуть до величезних розмірів.

За підтримки дошки фінансових оголошень board-finance.su