В Україні зросте тариф на транспортування газу: як зміняться ціни на продукти

Протягом перших шести місяців 2025 року українці можуть побачити здорожчання продуктів та послуг на 10-20%.

На тлі збільшення тарифу на транспортування газу на українців чекає черговий стрибок цін. Зокрема вже у першому півріччі продукти можуть здорожчати на 20%.

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі "УНІАН".

"Через збільшення вартості транспортування газу автоматично збільшиться ціна цього палива для промисловості та бізнесу. І ціни в Україні можуть зрости фактично на все. Можливе зростання цін на всі товари та послуги – від продуктів харчування до оренди, тому що опосередковано вартість газу впливає на собівартість електроенергії, оскільки найбільшими споживачами послуги з транспортування газу є енергетичні компанії та облгази", – пояснив Попенко.

Він додав, що вже протягом перших шести місяців 2025 року українські споживачі, можливо, спостерігатимуть збільшення цін у супермаркетах на 10-20%.

Нагадаємо, економіст прогнозує, що ціни на продукти в Україні ще більше зростуть найближчим часом. Саме дії на фронті зараз визначають курс долара та стабільність гривні.

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