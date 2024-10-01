В Україні зросте вартість електроенергії: скільки доведеться платити

У вівторок, 1 жовтня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про підвищення тарифів на електроенергію від жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі НКРЕКП.

Зазначається, що комісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії.

"Перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні комісії.

Граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

від 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

від 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

від 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

Пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок від 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.