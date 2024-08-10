В Україні зростуть ціни на продукти: експерти пояснили, коли це станеться

Очікується зростання цін на овочі, картоплю, м'ясо, яйця та інші продукти в магазинах.

Спека, відключення електроенергії та логістичні труднощі, містить чималі ризики для врожаїв сільгоспкультур. А неврожай та знижена якість продукції впливатимуть на ціни.

Про це пише видання "Фокус".

За словами виконавчої директорки Насіннєвої асоціації України Сюзани Григоренко, загалом посівні площі в Україні скорочуються вже третій рік поспіль як для ярих, так і для озимих культур, частково через логістичні труднощі та повномасштабне вторгнення Росії та обстріли українських енергетичних систем. Через це виникають труднощі з культурами, які потрібно сушити, наприклад, кукурудзою.

Спека

Спека негативно вплине на врожай соняшника, а найбільше з усіх культур цього року постраждає соя.

Експертка Світового Банку Оксана Руженкова стверджує, що аномальна спека в Україні негативно позначиться на врожаях картоплі, моркви, капусти та інших борщових овочів, що призведе до зростання цін на ринках.

"На сьогодні ми втратили величезні овочівницькі регіони у Запорізькій та Херсонській областях. Щодо розширення площ під томатами на Одещині, воно навряд чи допоможе через те, що там роблять ставку на переробку. Тож якщо ґрунтові помідори будуть у сезон 20 гривень – це вже добра ціна", – говорить експертка.

На Вінниччині через засуху аграрії втратять щонайменше 20% урожаю, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. В області у першій половині липня в повітрі було зафіксовано 40 градусів за Цельсієм, а на поверхні землі — до +72. Спека негативно вплинула на посіви кукурудзи, соняшника, який через брак вологи передчасно скидає листя, сої, цукрових буряків.

Відключення світла

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що ціна продуктів залежить не стільки від спеки та злив, скільки від відключення електроенергії.

"Продукти харчування, зокрема м'ясні та молочні, вимагають охолодження сировини та відповідний температурний режим для продажу. Якщо він не дотримується, на виході ми отримуємо втрачену продукцію, що веде до подорожчання того, що залишилося. Тому вже до кінця серпня ми неминуче побачимо здорожчання молока та м'яса", – сказав він.

За словами Олега Пендзина, овочі уродять гірше, ніж минулого року. Але з огляду на те, що їх посадили більше, дефіциту не буде. З усіх культур найбільше експерта турбують зернові, зокрема кукурудза, від якої залежить і тваринництво, і молочна продукція.

Раніше стало відомо, що зростання цін на продукти харчування відбуватиметься поступово, найімовірніше, восени. Воно пов’язане з використанням генераторів у переробній промисловості.

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

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