В Україні зростуть оклади однієї з категорій працівників: кого стосується підвищення

Посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази.

Олена Капнік
В Україні 2026-го на 5% зросте розмір мінімальної зарплати. Також Кабмін вирішив підвищити зарплати соцпрацівників.

На які зміни із заробітними платами чекати 2026-го, повідомляє «Фокус».

Наступного року мінімальна заробітна плата збільшиться від 8000 грн до 8647 грн. Також збільшиться загальний прожитковий мінімум — приблизно від 3065 грн до 3209 грн.

Зарплати соцпрацівників

Кабінет Міністрів 26 грудня ухвалив рішення про підвищення зарплат фахівцям, які у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Ця постанова уряду набере чинності від 1 січня. Наразі в Україні приблизно 80 тис. таких спеціалістів.

«Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших», — заявив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

При визначенні розміру посадових окладів тепер застосовуватиметься коефіцієнт 2,5. Так, нові оклади 2026-го будуть приблизно на +150% вищими.

Підвищення зарплат:

  • соціальний менеджер (15 тарифний розряд) отримає 20 607 грн: замість 8 243 грн;

  • фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): 16 932 грн — замість 6 773 грн;

  • молодша медична сестра (4 тарифний розряд); 10 145 грн — замість 4 058 грн.

Нагадаємо, у березні 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсій. Загалом на виплати 10,3 млн українських пенсіонерів в держбюджеті на наступний рік передбачено 251,3 млрд грн. Частина буде використана на індексацію. Втім, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати.

