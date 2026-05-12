В Україні зростуть тарифи на газ: коли і наскільки

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз». Це відбудеться вперше від 2022 року.

Про це йдеться постанові НКРЕКП.

Нові тарифи (у разі остаточного прийняття постанови) будуть діяти від 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Очікується, що тарифи будуть такими:

на зберігання природного газу у розмірі 0,45 гривні за 1 тисячу кубометрів на добу (тут і далі без ПДВ)

на закачування природного газу — 360,02 гривні за 1 тисячу кубів на добу

відбір природного газу — 360,02 гривні за 1 тисячу кубів на добу

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

За даними Держстату, в першому кварталі 2026 року зросли тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні. Найбільше здорожчали послуги, пов’язані з утриманням житла та обслуговуванням багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, проте вже на початку літа на громадян може чекати здорожчання.

Наразі основний тариф становить 4,32 грн за кВт год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт год на місяць, діє пільгова ставка — 2,64 грн.

Крім того, в Україні готуються до зміни формату платіжок за газ, і нововведення торкнуться всіх побутових споживачів.

