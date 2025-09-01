- Дата публікації
В Україні зростуть ціни на хліб — скільки коштуватиме
На вартість хліба вплинула низка факторів, зокрема, неврожай зернових.
В Україні протягом року ціни на хліб зростуть на суму до 25% через зменшення врожаю.
Про це Новини.LIVE повідомив Іван Томич, ексголова Асоціації фермерів та приватних землевласників.
За його даними, цього року в Україні врожай зернових оцінюється на рівні близько 52-54 млн тонн, що нижче торішніх показників, однак дефіциту очікувати не варто.
«Рівень врожаю впав через погоду, війну та умови, в яких фермерам з прифронтових територій доводиться збирати зерно», — сказав він.
Крім того зросли витрати на добрива, пальне та логістику, що впливає на ціну зернових як на внутрішньому ринку, так і в експортному сегменті.
На думку аграрія, пшениця коштуватиме від 5 800 до 6 300 грн за тонну. Через це, зокрема, буде здорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі.
Нагадаємо, в Україні ціна на борщовий набір поступово знижується. Через погоду навесні врожай 2025 року сильно постраждав. Проте надалі країна очікує приросту врожаю овочів — до 800 тисяч тонн.
Раніше експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин наголосив: українці витрачають на їжу до 40% своїх доходів — значно більше, ніж мешканці країн ЄС. Це пояснюють високим ПДВ на продукти та браком державної підтримки для агровиробників.