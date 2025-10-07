В Україні зростуть ціни на овочі: які продукти подорожчають першими

Овочі / © Pixabay

Восени ціни на частину овочів в Україні знову підуть угору. Уже в жовтні вартість кількох найпопулярніших позицій з «борщового набору» може зрости в середньому на 5–6 гривень за кілограм.

Про це розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у коментарі Новини.LIVE.

За словами експерта, перш за все подорожчають овочі, які традиційно входять до набору для борщу. Українцям варто очікувати підвищення цін на моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

«Ситуація на ринку змінилася через тривалу посуху у багатьох регіонах. Тож зараз фермери масово реалізують свої запаси, щоб не втратити урожай», — пояснив Коваль.

Він зазначив, що наразі — один із найкращих моментів, щоб зробити запаси овочів на зиму, адже ціни все ще залишаються відносно низькими.

«Нині споживачі мають можливість купити продукцію дешевше, адже аграрії вже вивели на ринок майже весь зібраний урожай», — додав він.

Овочі — не єдиний продукт, ціни на який підуть угору цієї осені. За словами Іллі Несходовського, керівника аналітичного напряму мережі «АНТС», поступово зростатиме вартість і м’яса.

Аналітик пояснює: головними чинниками є подорожчання кормів і зменшення поголів’я великої рогатої худоби.

«Ціна на м’ясо не стрибне різко, але у річному порівнянні вона точно буде вищою», — прогнозує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що В Україні у вересні на ринку спостерігалися помітні зміни цін на овочі та фрукти. Деякі продукти подорожчали через зменшення їхньої кількості у продажу, тоді як інші, навпаки, подешевшали завдяки великому сезонному врожаю.