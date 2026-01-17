В Україні зростуть ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

Сигарети. / © pixabay.com

В Україні цього року суттєво зросте вартість цигарок через підвищення акцизних ставок. Ціна однієї пачки приблизно збільшиться на 2–3,5 грн.

Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Олексій Леонов в ефірі «День.LIVE».

З його слів, в Україні запроваджено оновлений порядок розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і паливо. Ці зміни є частиною довгострокової стратегії гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

«В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще 2018-го. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу», — пояснив депутат.

Леонов наголосив, що Верховна Рада спільно з урядом ухвалили рішення зменшити швидкість підняття цього акцизу до 2029-го, а не до 2027-го — як планувалося раніше.

За словами депутата, акцизний податок формує близько 10,5% усіх бюджетних надходжень.

Окрім того, каже він, зростання цін на тютюнові вироби супроводжується зменшенням кількості курців, що відповідає стратегії охорони здоров’я, яку застосовують і в країнах ЄС.

Як повідомлялося, від 1 січня 2026-го стартував черговий етап підвищення акцизів, а тому це автоматично додало вартості пального. Експерт Геннадій Рябцев каже, що за «сухою» арифметикою, це мало б підняти ціни на АЗС у середньому на 1,5–2,5 грн/л. Однак реальність може бути м’якшою.