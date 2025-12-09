В Україні зупинилося виробництво важливого молочного продукту: склади забиті, ціни падають

Вершкове масло в Україні зачно здешевшало / © pixabay.com

Восени 2025 року молочна галузь України пережила «холодний душ». Деякі молокопереробні заводи змушено зупинити виробництво вершкового масла, оскільки працювати «на склад» стало фінансово небезпечно. Вперше за останні роки випуск продукції виявився нижчим за попередні показники, а на складах накопичилося близько 10 тисяч тонн товару, який нема куди дівати.

Про причини цього явища та наслідки для гаманців українців пише «Економічна правда».

Чому масло стало нікому не потрібним

Головна причина кризи — обвал світових цін. Від серпня на глобальних біржах молочні жири стрімко дешевшають через перевиробництво у США та Новій Зеландії. Тільки за один день, 2 грудня, вершкове масло втратило понад 12% вартості.

У Європі ціни також впали: якщо влітку тонна коштувала 8,5 тис. євро, то восени — вже 5,5 тис. євро.

Для українських виробників це стало ударом. Собівартість вітчизняного масла становить близько 6,5 тис. євро за тонну, тоді як у ЄС його продають по 5,7 тис. євро.

«Торік українські експортери продавали цей продукт до ЄС по сім євро за кілограм, зараз ця вартість не перевищує 4,5 євро», — пояснює Олена Жупінас, гендиректорка Асоціації виробників молока.

Продавати собі у збиток компанії не хочуть, тому експорт у жовтні впав на 22%.

Що це означає для цін у магазинах?

Для пересічного покупця ця криза перетворилася на приємний сюрприз. Щоб хоч якось продати накопичені запаси («заморожені» гроші), заводи змушені знижувати відпускні ціни.

Супермаркети вже відреагували на це хвилею акцій. За даними експертів, ціни на масло впали на 25-30% від звичайної вартості. Наприклад, пачку масла жирністю 82,5% (180 г), яка раніше коштувала понад 150 грн, тепер можна знайти за 100 грн.

Голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський прогнозує, що до кінця року здешевлення може сягнути 30-35%.

«Це зниження цін — перше в Україні за багато років, оскільки традиційно восени та взимку ціни на молочні продукти зазвичай зростали», — зазначив він.

Тож цієї зими вершкове масло буде доступнішим, ніж торік, якщо ситуація на світових ринках раптово не зміниться.

